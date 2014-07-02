Круглые полировальные пады

3 пада для превосходной полировки любых твердых напольных покрытий.

3 пада для превосходной полировки любых твердых напольных покрытий для полотера FP.

Особенности и преимущества
Полировальный пад из высококачественной имитации шерсти
  • Идеальный эффект от полировки на всех поверхностях
  • Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет белый
Масса (кг) 0,042
Масса (с упаковкой) (кг) 0,085
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 125 x 125 x 10
Области применения
  • Твердые напольные покрытия