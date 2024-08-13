Металлическая щелевая насадка (к фильтру для золы / крупного мусора)
Очень длинная (360 мм) металлическая щелевая насадка для удаления золы или крупного мусора из труднодоступных мест. Основная область применения – очистка каминов, банных и отопительных печей, грилей и т. д.
Удлиненная металлическая щелевая насадка (360 мм) для эффективного удаления золы из труднодоступных мест (каминов, банных печей, грилей и т.д.), а также поглощения крупного мусора, например, песка и опилок. Подходит для пылесосов: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.
Особенности и преимущества
Сделан из металла
- Надежный, долговечный.
- Огнеупорная
- Для золы
Невероятно длинная
- Для очистки труднодоступных мест.
- Для труднодоступных мест как щели, углы и пр.
Ручной
- Легкий и практичный в использовании аксессуар
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серый
|Масса (кг)
|0,095
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,132
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|360 x 57 x 40
Области применения
- Камины, печи
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Уборка при ремонте