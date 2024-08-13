Металлическая щелевая насадка (к фильтру для золы / крупного мусора)

Очень длинная (360 мм) металлическая щелевая насадка для удаления золы или крупного мусора из труднодоступных мест. Основная область применения – очистка каминов, банных и отопительных печей, грилей и т. д.