Металлическая щелевая насадка (к фильтру для золы / крупного мусора)

Очень длинная (360 мм) металлическая щелевая насадка для удаления золы или крупного мусора из труднодоступных мест. Основная область применения – очистка каминов, банных и отопительных печей, грилей и т. д.

Удлиненная металлическая щелевая насадка (360 мм) для эффективного удаления золы из труднодоступных мест (каминов, банных печей, грилей и т.д.), а также поглощения крупного мусора, например, песка и опилок. Подходит для пылесосов: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.

Особенности и преимущества
Сделан из металла
  • Надежный, долговечный.
  • Огнеупорная
  • Для золы
Невероятно длинная
  • Для очистки труднодоступных мест.
  • Для труднодоступных мест как щели, углы и пр.
Ручной
  • Легкий и практичный в использовании аксессуар
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серый
Масса (кг) 0,095
Масса (с упаковкой) (кг) 0,132
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 360 x 57 x 40
Области применения
  • Камины, печи
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Уборка при ремонте