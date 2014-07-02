Микроволоконные обтяжки
Обтяжки из микроволокна для оптимального удаления грязи с любых гладких поверхностей.
Обтяжки из микроволокна обеспечивают оптимальное удаление грязи с оконных стекол и любых других гладких поверхностей. Применение обтяжки в сочетании с пульверизатором, концентратом средства для мойки окон и аккумуляторным стеклоочистителем гарантирует исключительно легкую мойку окон с превосходным результатом: на стеклах не остается никаких полос или разводов.
Особенности и преимущества
Высококачаственная салфетка из микрофибры с абразивными и мягкими волокнами
- Грязь оптимально удаляется с поверхности и собирается в салфетку
- Благодаря абразивным волокнам даже стойкая грязь легко удаляется с поверхности
- Мягкие волокна позволяют собирать большее количество грязи
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,04
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,084
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 275 x 30
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности