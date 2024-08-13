Мини-турбонасадка
Решение для эффективной уборки: мини-турбонасадка оптимально отделяет от поверхностей загрязнения, включая и шерсть домашних животных. Предлагается в качестве принадлежности для аккумуляторных пылесосов.
Мини-турбонасадка оснащена роликовой щеткой, быстрое вращение которой позволяет легко удалять с обивки мягкой мебели и многих других поверхностей ворсинки и шерсть домашних питомцев. Благодаря компактным размерам она пригодна и для уборки в узких и труднодоступных местах. После уборки щетку можно легко извлечь из насадки для очистки. Мини-турбонасадка является идеальным дополнением к аккумуляторным пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.
Особенности и преимущества
Тщательно удаляет шерсть животных
- Быстро вращающаяся щетка повышает эффективность очистки.
- Эффективное удаление шерсти домашних животных, волос, ворсинок и других загрязнений.
- Идеальное решение для чистки мягкой мебели и удаления загрязнений из узких мест.
Съемная щетка
- Щетку можно легко извлечь для очистки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,345
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,454
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|146 x 143 x 86
Области применения
- Обивка
- Матрасы