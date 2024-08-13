Мини-турбонасадка

Решение для эффективной уборки: мини-турбонасадка оптимально отделяет от поверхностей загрязнения, включая и шерсть домашних животных. Предлагается в качестве принадлежности для аккумуляторных пылесосов.

Мини-турбонасадка оснащена роликовой щеткой, быстрое вращение которой позволяет легко удалять с обивки мягкой мебели и многих других поверхностей ворсинки и шерсть домашних питомцев. Благодаря компактным размерам она пригодна и для уборки в узких и труднодоступных местах. После уборки щетку можно легко извлечь из насадки для очистки. Мини-турбонасадка является идеальным дополнением к аккумуляторным пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.

Особенности и преимущества
Тщательно удаляет шерсть животных
  • Быстро вращающаяся щетка повышает эффективность очистки.
  • Эффективное удаление шерсти домашних животных, волос, ворсинок и других загрязнений.
  • Идеальное решение для чистки мягкой мебели и удаления загрязнений из узких мест.
Съемная щетка
  • Щетку можно легко извлечь для очистки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,345
Масса (с упаковкой) (кг) 0,454
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 146 x 143 x 86
Области применения
  • Обивка
  • Матрасы