Автоматический барабан для шланга обеспечивает максимальный комфорт при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Он подходит для аппаратов серии HDS среднего/экстра-класса и легко монтируется благодаря практичному монтажному комплекту. При этом аппарат сохраняет весь набор функций. Для осуществления транспортировки барабан для шланга можно снять с аппарата. Полный монтажный комплект включает автоматический барабан для шланга, шланг высокого давления и все необходимые соединительные элементы.