МК сопла для пенной чистки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санузлах, на кухнях и т. п.). Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,987
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.