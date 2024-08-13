Моечная головка HKF 30/14-E

Компактная моечная головка из нержавеющей стали для очистки бочек и других емкостей с отверстиями размером 65 мм и более. Отличается малым весом и постоянством частоты вращения за счет применения электродвигателя.

Компактная моечная головка подходит, в частности, для внутренней очистки бочек и других емкостей с отверстием диаметром 65 мм или более. Она приводится во вращение электродвигателем, включаемым в сеть переменного тока 24 В / 50/60 Гц. Низкое напряжение гарантирует высокий уровень безопасности эксплуатации моечной головки в условиях высокой сырости. Струи из сопел, вращающихся с постоянной скоростью вокруг 2 осей, достигают всех участков очищаемой емкости. Малый вес головки (4,9 кг) позволяет обойтись без дополнительных подвесных приспособлений. Головка может применяться при давлении до 140 бар, расходе воды до 3000 л/ч и ее температуре до 90 °C. Ее габаритная длина составляет 1256 мм, а глубина погружения – 915 мм. Моечная головка легко и удобно присоединяется к аппарату высокого давления с подогревом или без подогрева воды шлангом высокого давления.

Особенности и преимущества
Моечная головка HKF 30/14-E: Привод от электродвигателя 24 В / 50/60 Гц.
Привод от электродвигателя 24 В / 50/60 Гц.
Постоянная скорость вращения не зависит от давления и потока воды. Безопасное напряжение 24 В Повышенная безопасность труда.
Моечная головка HKF 30/14-E: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Медленное вращение и высокое рабочее давление для достижения оптимального результата чистки. Рассчитана на расход воды до 3000 л/ч и давление до 140 бар. Пригодность для внутренней очистки бочек, а также резервуаров средних или больших размеров.
Моечная головка HKF 30/14-E: Умный дизайн
Умный дизайн
Максимальное удобство работы и технического обслуживания. Простота в обращении: установка головки в емкость производится одной рукой. Стабильная частота вращения для достижения постоянных хороших результатов чистки.
Исполнение из нержавеющей стали (1.4301)
  • Высококачественный материал для обеспечения долгого срока службы.
  • Подходит для использования воды с добавкой чистящих средств Kärcher.
  • Подходит для работы с температурой воды до 90 °C.
Легкий вес с компактными габаритами
  • Универсальность и гибкость применения.
  • Подходит для внутренней очистки емкостей с отверстиями диаметром 65 мм и более.
  • Малый вес головки (лишь 4,9 кг) позволяет обойтись без дополнительных подвесных приспособлений.
Спецификации

Технические характеристики

Разъем высокого давления G3/8″
Привод Электрический
Количество насадок (шт.) 1 / 4
Производительность (л/ч) 3000
Частота вращения (об/мин) 19
Монтажная длина (мм) 915
Напряжение (В) 24
Частота (Гц) 50 - 60
Давление (бар) макс. 140
Отверстие в емкости (мм) мин. 65
Температура (°C) макс. 90
Масса (кг) 4,9
Масса (с упаковкой) (кг) 7,55
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1256
Области применения
  • Подходит и для очистки кубических контейнеров (IBC)
  • Для внутренней очистки емкостей (в промышленности, на складах, в коммунальном хозяйстве)
  • Для чистки емкостей в пищевой, косметической и химической промышленности
  • Для чистки емкостей, используемых для транспортировки химических продуктов
  • Для чистки емкостей, используемых для транспортировки пищевых продуктов
  • Для чистки стационарных емкостей в пищевой и химической промышленности