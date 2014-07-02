Моечная щетка
Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам К 2 - К 7.
Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K2 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например: автомобилей, садовой мебели и т.д.
Особенности и преимущества
Очень мягкие щетинки
- Можно чистить чувствительные поверхности
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,186
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,206
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|333 x 82 x 164
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах