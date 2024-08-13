Моющая щетка *Basic Line
Not for AKRU
Особенности и преимущества
Возможно применение с использованием чистящего средства
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Мягкая щетка для деликатных поверхностей
- Бережное очищение для чувствительных поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,186
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,206
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|333 x 82 x 184
Области применения
- Автомобили
- Зимние сады
- Мотоциклы и мотороллеры
- Жалюзи / рольставни
- Дома на колесах
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовые игрушки