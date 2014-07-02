Монтажный комплект блока дистанционного управления, для аппаратов HDS среднего/экстра-класса
Устройство дистанционного управления аппаратами HDS среднего класса / экстракласса, выполняющее функции ВКЛ/ВЫКЛ, переключения с горячей воды на холодную и включения / выключения подачи чистящего средства. Для монтажа на стене.
Спецификации
Технические характеристики
|Масса (с упаковкой) (кг)
|7,027
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.