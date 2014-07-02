Монтажный комплект блока дистанционного управления, для аппаратов HDS среднего/экстра-класса

Устройство дистанционного управления аппаратами HDS среднего класса / экстракласса, выполняющее функции ВКЛ/ВЫКЛ, переключения с горячей воды на холодную и включения / выключения подачи чистящего средства. Для монтажа на стене.

Спецификации

Технические характеристики

Масса (с упаковкой) (кг) 7,027
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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