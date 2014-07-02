Монтажный комплект гидроаккумулятора, для аппаратов HDS M/S
Дополнительный гидроаккумулятор может монтироваться на аппарате HDS для сглаживания перепадов давления и защиты водопроводящих элементов аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,998
Оригинальные запасные части
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