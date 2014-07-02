Монтажный комплект гидроаккумулятора, для аппаратов HDS M/S

Дополнительный гидроаккумулятор может монтироваться на аппарате HDS для сглаживания перепадов давления и защиты водопроводящих элементов аппарата.

Спецификации

Технические характеристики

Масса (с упаковкой) (кг) 0,998
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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