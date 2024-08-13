Мощное сопло 0°, 040
Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла ( )
|40
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|серебряный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,028
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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