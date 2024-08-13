Мощное сопло 0°, 050
Сопло высокого давления с углом распыления 0°. Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.
Сопло высокого давления с углом распыления 0°. Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений. Размер - 050 (относительная величина, подбирается для конкретных моделей, в зависимости от величин рабочего давления и производительности - л/ч).
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла ( )
|50
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|серебряный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,028