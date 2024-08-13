Мощное сопло 0°, 050

Сопло высокого давления с углом распыления 0°. Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.

Сопло высокого давления с углом распыления 0°. Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений. Размер - 050 (относительная величина, подбирается для конкретных моделей, в зависимости от величин рабочего давления и производительности - л/ч).

Спецификации

Технические характеристики

Размер сопла ( ) 50
Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет серебряный
Масса (с упаковкой) (кг) 0,028
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: