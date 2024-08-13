Мощное сопло 15°, 055

Веерное сопло для устранения стойких загрязнений.

Спецификации

Технические характеристики

Размер сопла ( ) 55
Угол (°) 15
Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет серебряный
Масса (с упаковкой) (кг) 0,028
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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