Мощное сопло 25°, 043

Веерное сопло с углом распыления 25°, высокая производительность по площади. Подходит для удаления стойких загрязнений и пятен.

Веерное сопло для устранения стойких загрязнений с высокой производительностью по площади. Размер сопла - 043 (относительная величина, подбирается для конкретных моделей, в зависимости от величин рабочего давления и производительности - л/ч). Угол распыления - 25°.

Спецификации

Технические характеристики

Размер сопла ( ) 43
Угол (°) 25
Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет серебряный
Масса (с упаковкой) (кг) 0,028