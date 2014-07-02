Мощное сопло 25°, 050

Веерное сопло с углом распыления 25°, высокая производительность по площади. Подходит для удаления стойких загрязнений и пятен.

Веерное сопло для устранения стойких загрязнений с высокой производительностью по площади. Размер сопла - 050 (относительная величина, подбирается для конкретных моделей в зависимости от величин рабочего давления и производительности - л/ч). Угол распыления - 25°.

Спецификации

Технические характеристики

Размер сопла ( ) 50
Угол (°) 25
Соединительная резьба M22 x 1,5
Цвет серебряный
Масса (с упаковкой) (кг) 0,023