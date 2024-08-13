Мощное сопло 40°, 050

Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади, пригодную для очистки чувствительных поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер сопла ( ) 50
Угол (°) 40
Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет серебряный
Масса (с упаковкой) (кг) 0,028
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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