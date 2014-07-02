Мощные сопла Kärcher

Kärcher Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления с углом распыления 0°

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Kärcher Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло с углом распыления 15°

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Kärcher Мощное сопло с углом распыления 25°

Мощное сопло с углом распыления 25°

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Kärcher Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло с углом распыления 40°

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