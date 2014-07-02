Набор состоит из тонкого и эластичного специального шланга (1 м) и адаптера для присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу, оснащенному штепсельной розеткой. Позволяет немедленно собирать образующиеся при работе пыль, опилки или стружку. Подходит для пылесосов: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.