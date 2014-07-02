Набор для подключения электроинструмента
Гибкий шланг (1м) включая адаптер для подсоединения к электроприбору.
Набор состоит из тонкого и эластичного специального шланга (1 м) и адаптера для присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу, оснащенному штепсельной розеткой. Позволяет немедленно собирать образующиеся при работе пыль, опилки или стружку. Подходит для пылесосов: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.
Особенности и преимущества
Адаптер для электроинструментов
- Для соединения всасывающего шланга с отверстием выхода воздуха у электроинструмента
- Для непосредственного удаления пыли во время работы с электроинструментом
Гибкое соединение всасывающего шланга
- Увеличенная свобода движений.
- Легкий и практичный в использовании аксессуар
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|2
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,14
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,216
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1220 x 41 x 41
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Уборка в мастерской
- Уборка при ремонте