Набор насадок для автомобиля

Набор для чистки салона автомобиля прост в эксплуатации и включает в себя щетку для пыли, специальную насадку и гибкий шланг для комфортной очистки всего салона вашего автомобиля.

Обновленный набор для чистки салона автомобиля от Kärcher отличается высоким уровнем чистоты: с помощью щетки для пыли и специальной насадки для очистки салона обычно трудоемкий процесс очистки салона вашего автомобиля становится проще, чем когда-либо. Гибкий шланг с регулируемой длиной гарантирует очень простое обращение: он может легко получить доступ даже к самым труднодоступным местам автомобиля. Все мягкие поверхности, коврики, приборную панель, центральную консоль и багажник можно подвергнуть глубокой чистке, что сделает ваш автомобиль идеальной зоной комфорта.

Особенности и преимущества
Дополнительные насадки для очистки поверхностей в салоне автомобиля
Гибкий шланг обеспечивает максимальное удобство использования
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,339
Масса (с упаковкой) (кг) 0,824
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 415 x 120 x 43
Области применения
  • Панель приборов
  • Центральная консоль
  • Коврики
  • Твердые напольные покрытия
  • Автомобильные сиденья
  • Багажник