Набор насадок для автомобиля
Набор для чистки салона автомобиля прост в эксплуатации и включает в себя щетку для пыли, специальную насадку и гибкий шланг для комфортной очистки всего салона вашего автомобиля.
Обновленный набор для чистки салона автомобиля от Kärcher отличается высоким уровнем чистоты: с помощью щетки для пыли и специальной насадки для очистки салона обычно трудоемкий процесс очистки салона вашего автомобиля становится проще, чем когда-либо. Гибкий шланг с регулируемой длиной гарантирует очень простое обращение: он может легко получить доступ даже к самым труднодоступным местам автомобиля. Все мягкие поверхности, коврики, приборную панель, центральную консоль и багажник можно подвергнуть глубокой чистке, что сделает ваш автомобиль идеальной зоной комфорта.
Особенности и преимущества
Дополнительные насадки для очистки поверхностей в салоне автомобиля
Гибкий шланг обеспечивает максимальное удобство использования
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,339
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,824
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|415 x 120 x 43
Области применения
- Панель приборов
- Центральная консоль
- Коврики
- Твердые напольные покрытия
- Автомобильные сиденья
- Багажник