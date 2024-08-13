Обновленный набор для чистки салона автомобиля от Kärcher отличается высоким уровнем чистоты: с помощью щетки для пыли и специальной насадки для очистки салона обычно трудоемкий процесс очистки салона вашего автомобиля становится проще, чем когда-либо. Гибкий шланг с регулируемой длиной гарантирует очень простое обращение: он может легко получить доступ даже к самым труднодоступным местам автомобиля. Все мягкие поверхности, коврики, приборную панель, центральную консоль и багажник можно подвергнуть глубокой чистке, что сделает ваш автомобиль идеальной зоной комфорта.