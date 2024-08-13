Набор насадок кистей для уборки автомобиля

Набор всасывающих насадок для уборки автомобильных салонов. Подойдут для применения на любых поверхностях внутри салона автомобиля.

Набор состоит из 2 щеток для уборки салона автомобиля. Одна щетка имеет жесткую щетину, а вторая мягкую. Можно убирать как деликатные поверхности так и коврики для ног. Подходят ко всем хозяйственным пылесосам Керхер.

Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Насадка-кисть с жесткой щетиной для тщательной очистки ковров и мягкой мебели
Насадка-кисть с мягкой щетиной для бережной очистки чувствительных поверхностей
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 2
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,091
Масса (с упаковкой) (кг) 0,129
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 120 x 70 x 41
Области применения
  • Багажник
  • Автомобильные сиденья
  • Заднее сиденье
  • Пространство для ног
  • Панель приборов
  • Центральная консоль
  • Карманы в боковых дверях автомобиля
  • Обивка
  • Мягкая мебель
  • Чувствительные поверхности