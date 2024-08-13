Набор насадок кистей для уборки автомобиля
Набор всасывающих насадок для уборки автомобильных салонов. Подойдут для применения на любых поверхностях внутри салона автомобиля.
Набор состоит из 2 щеток для уборки салона автомобиля. Одна щетка имеет жесткую щетину, а вторая мягкую. Можно убирать как деликатные поверхности так и коврики для ног. Подходят ко всем хозяйственным пылесосам Керхер.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Насадка-кисть с жесткой щетиной для тщательной очистки ковров и мягкой мебели
Насадка-кисть с мягкой щетиной для бережной очистки чувствительных поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|2
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,091
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,129
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 70 x 41
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Багажник
- Автомобильные сиденья
- Заднее сиденье
- Пространство для ног
- Панель приборов
- Центральная консоль
- Карманы в боковых дверях автомобиля
- Обивка
- Мягкая мебель
- Чувствительные поверхности