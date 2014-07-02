Набор салфеток для кухни, 4 шт.

2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними.

2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними. Специьная салфетка для чистки поврехностей на кухне.

Особенности и преимущества
Тряпочка для нержавеющей стали из качественной микрофибры
  • Хорошо впитывает воду и не оставляет разводов
Насадка для пола из высококачественной микрофибры
  • Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Салфетка для ручной насадки из высококачесвтенной микрофибры
  • Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Высококачественная микрофибра
  • Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,124
Масса (с упаковкой) (кг) 1,965
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 110 x 6
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Раковины
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • Твердые напольные покрытия
  • Холодильник (внутри/снаружи)
  • Внутри кухонных шкафов, ящиков
  • Кафель