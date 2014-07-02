2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними. Специьная салфетка для чистки поврехностей на кухне.