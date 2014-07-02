Набор салфеток для кухни, 4 шт.
2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними.
2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними. Специьная салфетка для чистки поврехностей на кухне.
Особенности и преимущества
Тряпочка для нержавеющей стали из качественной микрофибры
- Хорошо впитывает воду и не оставляет разводов
Насадка для пола из высококачественной микрофибры
- Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Салфетка для ручной насадки из высококачесвтенной микрофибры
- Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Высококачественная микрофибра
- Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,124
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,965
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 110 x 6
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Раковины
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- Твердые напольные покрытия
- Холодильник (внутри/снаружи)
- Внутри кухонных шкафов, ящиков
- Кафель