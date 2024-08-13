Набор сопел 090 для комплектов Inno / Easy Foam, 700 – 1000 л/ч

Набор сопел 090 включает мощные сопла Kärcher и сопловую насадку. Для комплектов Inno / Easy Foam, эксплуатируемых с аппаратами высокого давления производительностью 700 - 1000 л/ч. Обеспечивает оптимальное взаимодействие систем пенной чистки с соответствующими аппаратами.