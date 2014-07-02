Набор сопел 090 для комплектов Inno / Easy Foam, 700 – 1000 л/ч

Набор сопел 090 включает мощное сопло Kärcher и сопловую насадку. Для комплектов Inno / Easy Foam, эксплуатируемых с аппаратами высокого давления производительностью 700 - 1000 л/ч. Обеспечивает оптимальное взаимодействие систем пенной чистки с соответствующими аппаратами.

Набор сопел 090 включает мощное сопло Kärcher и сопловую насадку. Оптимально подходит для эксплуатации комплектов Inno / Easy Foam с аппаратами высокого давления производительностью 700 - 1000 л/ч.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 700 - 1000
Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 0,046