Набор сопел 110 для комплектов Inno / Easy Foam, 1000–1300 л/ч
Набор сопел 110 включает мощные сопла Kärcher и сопловую насадку. Для комплектов Inno / Easy Foam, эксплуатируемых с аппаратами высокого давления производительностью 1000 - 1300 л/ч. Обеспечивает оптимальное взаимодействие систем пенной чистки с соответствующими аппаратами.
Набор сопел 110 включает мощные сопла Kärcher и сопловую насадку. Оптимально подходит для эксплуатации комплектов Inno / Easy Foam с аппаратами высокого давления производительностью 1000 - 1300 л/ч.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|1000 - 1300
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,06