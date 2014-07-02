Набор сопел 110 для комплектов Inno / Easy Foam, 1000–1300 л/ч

Набор сопел 110 включает мощное сопло Kärcher и сопловую насадку. Для комплектов Inno / Easy Foam, эксплуатируемых с аппаратами высокого давления производительностью 1000 - 1300 л/ч. Обеспечивает оптимальное взаимодействие систем пенной чистки с соответствующими аппаратами.