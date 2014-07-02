Насадка для автомобиля рабочей шириной 90 мм предназначена специально для удобной, быстрой и тщательной уборки в салоне и багажнике. Ее изогнутая форма с плоским концом облегчает очистку сидений, пространств под ними, ковриков, обивки и т. д. Пластмассовая насадка подходит ко всем пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher, оснащенным коленом номинальным диаметром DN 35.