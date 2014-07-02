Насадка для автомобиля 69061080

Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.

Насадка для автомобиля рабочей шириной 90 мм предназначена специально для удобной, быстрой и тщательной уборки в салоне и багажнике. Ее изогнутая форма с плоским концом облегчает очистку сидений, пространств под ними, ковриков, обивки и т. д. Пластмассовая насадка подходит ко всем пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher, оснащенным коленом номинальным диаметром DN 35.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Ширина (мм) 90
Цвет черный
Масса (кг) 0,123
Масса (с упаковкой) (кг) 0,136
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 240 x 130 x 100

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Области применения
  • Специально для тщательной уборки в автомобиле