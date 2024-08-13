Насадка для паркета

Насадка для паркета Kärcher с мягкой щетиной для нежной очистки паркетных полов и других чувствительных твердых покрытий.

Насадка для паркета с натуральной мягкой щетиной для бережной очистки твердых полов, таких как паркет и ламинат, а также покрытий из пробки, ПВХ, линолеума и плитки.

Особенности и преимущества
Аксессуар совместим с пылесосами Kärcher VC 2 и VC 3
Паркетная насадка с мягкой щетиной
  • Для бережной уборки твердых полов
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет черный
Масса (кг) 0,243
Масса (с упаковкой) (кг) 0,353
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 301 x 115 x 178
Области применения
  • Чувствительные поверхности