Насадка для паркета
Насадка для паркета Kärcher с мягкой щетиной для нежной очистки паркетных полов и других чувствительных твердых покрытий.
Насадка для паркета с натуральной мягкой щетиной для бережной очистки твердых полов, таких как паркет и ламинат, а также покрытий из пробки, ПВХ, линолеума и плитки.
Особенности и преимущества
Аксессуар совместим с пылесосами Kärcher VC 2 и VC 3
Паркетная насадка с мягкой щетиной
- Для бережной уборки твердых полов
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,243
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,353
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|301 x 115 x 178
Области применения
- Чувствительные поверхности