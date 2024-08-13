Насадка для паркета
Предлагаемая Kärcher насадка для паркета, оснащенная мягкой щетиной, позволяет бережно очищать паркет и другие твердые напольные покрытия, чувствительные к механическим воздействиям.
Насадка с мягкой щетиной для бережной очистки твердых напольных покрытий (паркета, ламината, пробки, ПВХ, линолеума, керамической плитки и т. д.).
Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам Kärcher (в т. ч. моделям с водяным фильтром).
Щетка с мягкой щетиной из натурального конского волоса
- Быстрая и безопасная парковка устройства во время перерывов в работе.
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
- Невероятная мобильность даже для уборки под мебелью.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,26
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,407
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|301 x 175 x 54
Области применения
- Чувствительные поверхности