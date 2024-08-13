Насадка для паркета

Предлагаемая Kärcher насадка для паркета, оснащенная мягкой щетиной, позволяет бережно очищать паркет и другие твердые напольные покрытия, чувствительные к механическим воздействиям.

Насадка с мягкой щетиной для бережной очистки твердых напольных покрытий (паркета, ламината, пробки, ПВХ, линолеума, керамической плитки и т. д.).

Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам Kärcher (в т. ч. моделям с водяным фильтром).
Щетка с мягкой щетиной из натурального конского волоса
  • Быстрая и безопасная парковка устройства во время перерывов в работе.
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
  • Невероятная мобильность даже для уборки под мебелью.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,26
Масса (с упаковкой) (кг) 0,407
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 301 x 175 x 54
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Чувствительные поверхности