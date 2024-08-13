Насадка для пола EasyFix Mini в комплекте

С удобным креплением липучкой и подходящей микроволоконной салфеткой для пола: предназначенная для уборки пароочистителем насадка для пола EasyFix Mini в комплекте позволяет заменять салфетку без контакта с грязью. Она прекрасно подходит для наведения чистоты в помещениях малой площади и очистки труднодоступных участков пола.

Насадка для пола EasyFix Mini с подходящей к ней микроволоконной салфеткой гарантирует тщательную уборку пароочистителем любых твердых напольных покрытий, включая и их труднодоступные места в углах, рядом со стенами и предметами мебели. Микроволоконная салфетка для пола легко и быстро закрепляется на ней при помощи липучки – достаточно прижать насадку и салфетку друг к другу. А после уборки загрязненная салфетка легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.

Особенности и преимущества
Удобная система застежки-липучки
  • Легкая установка салфетки для пола путем прижима к насадке EasyFix.
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Ярлычок на салфетке для пола
  • При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Инновационная пластичная технология подошвы насадки
  • Благодаря пластичной насадке пар распределяется равномерно по поверхности насадки и салфетки
Гибкое соединения сопла
  • Эргономичная и эффективная очистка несмотря на рост потребителя
  • Идеально подходит для уборки под мебелью
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Оптимальное решение для очистки маленьких помещений и труднодоступных мест
  • Для тщательной очистки пола, включая труднодоступные участки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,218
Масса (с упаковкой) (кг) 0,333
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 243 x 101 x 96
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)