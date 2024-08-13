Насадка для пола EasyFix Mini с подходящей к ней микроволоконной салфеткой гарантирует тщательную уборку пароочистителем любых твердых напольных покрытий, включая и их труднодоступные места в углах, рядом со стенами и предметами мебели. Микроволоконная салфетка для пола легко и быстро закрепляется на ней при помощи липучки – достаточно прижать насадку и салфетку друг к другу. А после уборки загрязненная салфетка легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.