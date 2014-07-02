Насадка для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и ковриков в салоне и багажнике. Простое присоединение инструментов к шлангу. Подходит к пылесосам: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, SE 4001, SE 4002, SE 5.100, SE 6.100, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.