Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 35, ширина 370 мм

Для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher: алюминиевая насадка для пола (DN 35) шириной 370 мм с легко заменяемыми щеточными и резиновыми полосками.

Алюминиевая насадка для влажной и сухой уборки пола номинальным диаметром DN 35 и шириной 370 мм. С боковыми роликами, а также щеточными и резиновыми полосками, которые быстро и легко заменяются благодаря креплению защелкой. Насадка подходит в основном для удаления мелкой пыли, крупного мусора или жидкостей с помощью пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Ширина (мм) 370
Цвет черный
Масса (кг) 0,915
Масса (с упаковкой) (кг) 0,953
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 200 x 85

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