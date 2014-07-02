Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 35, ширина 370 мм
Для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher: алюминиевая насадка для пола (DN 35) шириной 370 мм с легко заменяемыми щеточными и резиновыми полосками.
Алюминиевая насадка для влажной и сухой уборки пола номинальным диаметром DN 35 и шириной 370 мм. С боковыми роликами, а также щеточными и резиновыми полосками, которые быстро и легко заменяются благодаря креплению защелкой. Насадка подходит в основном для удаления мелкой пыли, крупного мусора или жидкостей с помощью пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|370
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,915
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,953
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 200 x 85
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