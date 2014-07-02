Алюминиевая насадка для влажной и сухой уборки пола номинальным диаметром DN 35 и шириной 370 мм. С боковыми роликами, а также щеточными и резиновыми полосками, которые быстро и легко заменяются благодаря креплению защелкой. Насадка подходит в основном для удаления мелкой пыли, крупного мусора или жидкостей с помощью пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.