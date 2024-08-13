Насадка для влажной и сухой уборки пола, Adv, DN 35, ширина 360 мм

Для сухой и влажной уборки: пластмассовая насадка для пола Adv шириной 360 мм и номинальным диаметром DN 35. С легко заменяемыми щеточными и резиновыми полосками.

С помощью насадки для влажной и сухой уборки пола Adv (DN 35), изготовленной из прочного пластика, можно легко удалять жидкости, крупный мусор и мелкую пыль. Насадка шириной 360 мм, оснащенная боковыми опорными роликами, подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Щеточные и резиновые полоски быстро и легко заменяются благодаря креплению защелкой.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Ширина (мм) 360
Цвет антрацит
Масса (кг) 0,474
Масса (с упаковкой) (кг) 0,529
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 360 x 220 x 90

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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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