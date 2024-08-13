С помощью насадки для влажной и сухой уборки пола Adv (DN 35), изготовленной из прочного пластика, можно легко удалять жидкости, крупный мусор и мелкую пыль. Насадка шириной 360 мм, оснащенная боковыми опорными роликами, подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Щеточные и резиновые полоски быстро и легко заменяются благодаря креплению защелкой.