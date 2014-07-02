Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35, ширина 300 мм
Пластмассовая насадка для пола с роликами, шириной 300 мм и номинальным диаметром DN 35. Со щеточными и резиновыми полосками. Для удаления мелкой пыли, крупного мусора и жидкостей.
Для тщательной уборки, включающей удаление мелкой пыли, крупного мусора и жидкостей: насадка для влажной и сухой уборки пола номинальным диаметром DN 35 и шириной 300 мм, используемая с пылесосами влажной и сухой уборки Kärcher. Насадка для пола, изготовленная из прочного пластика, имеет боковые ролики, щеточные и резиновые полоски.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|300
|Цвет
|черный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,321
|Размеры (Д × Ш × В) ( )
|300 x 150 x 80
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