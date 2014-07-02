Для тщательной уборки, включающей удаление мелкой пыли, крупного мусора и жидкостей: насадка для влажной и сухой уборки пола номинальным диаметром DN 35 и шириной 300 мм, используемая с пылесосами влажной и сухой уборки Kärcher. Насадка для пола, изготовленная из прочного пластика, имеет боковые ролики, щеточные и резиновые полоски.