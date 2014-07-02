Предлагаемая Kärcher поворотная насадка-кисть (DN 35) позволяет адаптировать угол наклона щетины к очищаемой поверхности. Эта насадка с высококачественной полимерной щетиной расширяет спектр применения пылесоса и улучшает результат чистки. Она прекрасно подходит, например, для очистки мебели, стен, отделанных панелями из древесины или природного камня, плинтусов, различной арматуры, а также и для уборки в салоне автомобиля.