Насадка-кисть

Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм. 

Предлагаемая Kärcher поворотная насадка-кисть (DN 35) позволяет адаптировать угол наклона щетины к очищаемой поверхности. Эта насадка с высококачественной полимерной щетиной расширяет спектр применения пылесоса и улучшает результат чистки. Она прекрасно подходит, например, для очистки мебели, стен, отделанных панелями из древесины или природного камня, плинтусов, различной арматуры, а также и для уборки в салоне автомобиля.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Количество (шт.) 1
Ширина (мм) 70
Цвет черный
Масса (кг) 0,056
Масса (с упаковкой) (кг) 0,056
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 115 x 50 x 70

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