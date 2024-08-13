Это решение позволяет легко собирать пыль, образующуюся при сверлении, прямо в месте ее появления вместо трудоемкого последующего подметания или уборки пылесосом. Неважно, где высверливается отверстие (в стене или потолке) и каков материал обрабатываемой поверхности (камень, бетон, древесина, керамическая плитка, обои или штукатурка): благодаря двухкамерной системе и уплотнителю из микропористой резины эта насадка для хозяйственных пылесосов Kärcher серий WD 2 – 6 удерживается на любых распространенных основаниях. При этом не требуется обращаться к кому-либо за помощью – можно в одиночку легко сверлить и сразу же удалять пыль и стружку. Насадка-пылеуловитель совместима со всеми распространенными дрелями, оснащаемыми сверлами диаметром до 15 мм.