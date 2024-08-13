Насадка пылеуловитель
Новая принадлежность для наших хозяйственных пылесосов серий WD 2 – 6 обеспечивает аккуратное сверление потолков и стен из всех распространенных материалов. Образующаяся во время сверления пыль собирается непосредственно в месте ее возникновения.
Это решение позволяет легко собирать пыль, образующуюся при сверлении, прямо в месте ее появления вместо трудоемкого последующего подметания или уборки пылесосом. Неважно, где высверливается отверстие (в стене или потолке) и каков материал обрабатываемой поверхности (камень, бетон, древесина, керамическая плитка, обои или штукатурка): благодаря двухкамерной системе и уплотнителю из микропористой резины эта насадка для хозяйственных пылесосов Kärcher серий WD 2 – 6 удерживается на любых распространенных основаниях. При этом не требуется обращаться к кому-либо за помощью – можно в одиночку легко сверлить и сразу же удалять пыль и стружку. Насадка-пылеуловитель совместима со всеми распространенными дрелями, оснащаемыми сверлами диаметром до 15 мм.
Особенности и преимущества
Для сбора пыли от сверления
Пылеуловитель надежно работает на всех обычных поверхностях стен и потолков
Сверление потолка непосредственно над головой – легче, чем когда-либо
Теперь нет необходимости звать второго человека для сбора пыли во время работы
Простота в обращении – подключите всасывающий шланг, включите пылесос, поместите аксессуар в нужном положении и дрель
Нажатие желтой кнопки позволяет легко изменить расположение насадки-пылеуловителя на стене без отключения пылесоса.
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,185
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,283
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|207 x 106 x 117
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Керамическая плитка
- Обои
- Пластик
- Древесина
- Камень
- Цемент