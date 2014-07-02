Насадки

Kärcher Универсальная щетка

Универсальная щетка

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Kärcher Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

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Kärcher Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля

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Kärcher Электрощетка

Электрощетка

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Kärcher Насадка для дорожного полотна

Насадка для дорожного полотна

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Kärcher Щелевая насадка

Щелевая насадка

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Kärcher Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

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Kärcher Насадка для мягкой мебели

Насадка для мягкой мебели

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Kärcher Насадка для чистки труб

Насадка для чистки труб

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Kärcher Насадка-кисть

Насадка-кисть

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Kärcher Турбонасадка

Турбонасадка

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