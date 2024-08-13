Ниппель с наружной резьбой
Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 2.115-000.
Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстроразъемной муфты 2.115-000.0 С наружной резьбой M 22 x 1,5. Система быстрого соединения EASY!Lock
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,103
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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