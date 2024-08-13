Эффективное решение для чистки солнечных батарей: щеточное приспособление iSolar 800 рабочей шириной 800 мм, рассчитанное на эксплуатацию с аппаратами высокого давления производительностью от 700 до 1000 л/ч. Оно оснащено двумя дисковыми щетками, приводимыми в движение потоком воды. Встречное вращение щеток компенсирует возникающие радиальные усилия, облегчая управление приспособлением. Значительно облегчает работу и шарнирное присоединение приспособления, гарантирующее прилегание щеток к поверхности и ее равномерную очистку. Приспособление отличается высокой производительностью по площади, позволяющей эффективно очищать солнечные батареи больших размеров (например, смонтированные на крышах животноводческих помещений).