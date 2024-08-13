NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

Приспособление iSolar 800 рабочей шириной 800 мм, рассчитанное на расход воды 700 – 1000 л/ч, оснащено двумя приводимыми в движение потоком воды дисковыми щетками встречного вращения и шарниром для удобного выполнения работ. Предназначено для чистки солнечных батарей.

Эффективное решение для чистки солнечных батарей: щеточное приспособление iSolar 800 рабочей шириной 800 мм, рассчитанное на эксплуатацию с аппаратами высокого давления производительностью от 700 до 1000 л/ч. Оно оснащено двумя дисковыми щетками, приводимыми в движение потоком воды. Встречное вращение щеток компенсирует возникающие радиальные усилия, облегчая управление приспособлением. Значительно облегчает работу и шарнирное присоединение приспособления, гарантирующее прилегание щеток к поверхности и ее равномерную очистку. Приспособление отличается высокой производительностью по площади, позволяющей эффективно очищать солнечные батареи больших размеров (например, смонтированные на крышах животноводческих помещений).

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 700 / 1000
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Диаметр (мм) 800
Масса (с упаковкой) (кг) 5,5
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очистка солнечных батарей
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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