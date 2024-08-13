Нож для LMO 18-36 Battery
Нож рабочей шириной 36 см идеально подходит к аккумуляторной газонокосилке LMO 18-36 Battery и гарантирует превосходные результаты косьбы.
Очень острый стальной нож для аккумуляторной газонокосилки LMO 18-36 Battery не оставляет за собой никаких примятых или выступающих стебельков травы. Нож рабочей шириной 36 см позволяет без больших усилий аккуратно подравнивать поверхность газонов и лужаек в любых местах приусадебного участка. При этом замена ножа, закрепленного лишь одним винтом, производится очень быстро и легко, а его продуманная геометрическая форма обеспечивает эффективное заполнение травосборника, благодаря чему на газоне не остается следов скошенной травы.
Особенности и преимущества
Острозаточенный стальной нож
- Применение высококачественной стали гарантирует чистый, ровный срез травы.
Простота замены ножа
- Для замены ножа достаточно выкрутить один винт.
Эффективная форма
- Продуманная геометрическая форма ножа обеспечивает сбор всей скошенной травы в травосборник.
Оптимально подобранные принадлежности
- Нож идеально подходит к аккумуляторной газонокосилке LMO 18-36 Battery.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (см)
|36
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,246
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,312
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|360 x 61 x 11
Области применения
- Газон