Очень острый стальной нож для аккумуляторной газонокосилки LMO 18-36 Battery не оставляет за собой никаких примятых или выступающих стебельков травы. Нож рабочей шириной 36 см позволяет без больших усилий аккуратно подравнивать поверхность газонов и лужаек в любых местах приусадебного участка. При этом замена ножа, закрепленного лишь одним винтом, производится очень быстро и легко, а его продуманная геометрическая форма обеспечивает эффективное заполнение травосборника, благодаря чему на газоне не остается следов скошенной травы.