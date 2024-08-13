Нож для LMO 18-36 Battery

Нож рабочей шириной 36 см идеально подходит к аккумуляторной газонокосилке LMO 18-36 Battery и гарантирует превосходные результаты косьбы.

Очень острый стальной нож для аккумуляторной газонокосилки LMO 18-36 Battery не оставляет за собой никаких примятых или выступающих стебельков травы. Нож рабочей шириной 36 см позволяет без больших усилий аккуратно подравнивать поверхность газонов и лужаек в любых местах приусадебного участка. При этом замена ножа, закрепленного лишь одним винтом, производится очень быстро и легко, а его продуманная геометрическая форма обеспечивает эффективное заполнение травосборника, благодаря чему на газоне не остается следов скошенной травы.

Особенности и преимущества
Острозаточенный стальной нож
  • Применение высококачественной стали гарантирует чистый, ровный срез травы.
Простота замены ножа
  • Для замены ножа достаточно выкрутить один винт.
Эффективная форма
  • Продуманная геометрическая форма ножа обеспечивает сбор всей скошенной травы в травосборник.
Оптимально подобранные принадлежности
  • Нож идеально подходит к аккумуляторной газонокосилке LMO 18-36 Battery.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 36
Цвет черный
Масса (кг) 0,246
Масса (с упаковкой) (кг) 0,312
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 360 x 61 x 11
Области применения
  • Газон