Аккуратно подстриженный газон без следов скошенной травы украсит любой садовый участок. Об этом позаботится стальной нож для газонокосилки LMO 36-40 Battery, острые лезвия которого срезают концы стеблей как бритва, а продуманная геометрическая форма обеспечивает их надежный сбор в травосборник. Нож 40-сантиметровой ширины оставляет за собой исключительно ровную поверхность и при необходимости быстро и легко заменяется – для этого достаточно лишь выкрутить один винт.