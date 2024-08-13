Нож для LMO 36-40 Battery

Никаких неровностей или растрепанных стеблей: стальной нож шириной 40 см для газонокосилки LMO 36-40 Battery гарантирует превосходные результаты косьбы.

Аккуратно подстриженный газон без следов скошенной травы украсит любой садовый участок. Об этом позаботится стальной нож для газонокосилки LMO 36-40 Battery, острые лезвия которого срезают концы стеблей как бритва, а продуманная геометрическая форма обеспечивает их надежный сбор в травосборник. Нож 40-сантиметровой ширины оставляет за собой исключительно ровную поверхность и при необходимости быстро и легко заменяется – для этого достаточно лишь выкрутить один винт.

Особенности и преимущества
Острозаточенный стальной нож
  • Применение высококачественной стали гарантирует чистый, ровный срез травы.
Простота замены ножа
  • Для замены ножа достаточно выкрутить один винт.
Эффективная форма
  • Продуманная геометрическая форма ножа обеспечивает сбор всей скошенной травы в травосборник.
Оптимально подобранные принадлежности
  • Нож идеально подходит к аккумуляторной газонокосилке LMO 36-40 Battery.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 40
Цвет черный
Масса (кг) 0,35
Масса (с упаковкой) (кг) 0,45
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 52 x 17
Области применения
  • Газон