Нож для LMO 36-40 Battery
Никаких неровностей или растрепанных стеблей: стальной нож шириной 40 см для газонокосилки LMO 36-40 Battery гарантирует превосходные результаты косьбы.
Аккуратно подстриженный газон без следов скошенной травы украсит любой садовый участок. Об этом позаботится стальной нож для газонокосилки LMO 36-40 Battery, острые лезвия которого срезают концы стеблей как бритва, а продуманная геометрическая форма обеспечивает их надежный сбор в травосборник. Нож 40-сантиметровой ширины оставляет за собой исключительно ровную поверхность и при необходимости быстро и легко заменяется – для этого достаточно лишь выкрутить один винт.
Особенности и преимущества
Острозаточенный стальной нож
- Применение высококачественной стали гарантирует чистый, ровный срез травы.
Простота замены ножа
- Для замены ножа достаточно выкрутить один винт.
Эффективная форма
- Продуманная геометрическая форма ножа обеспечивает сбор всей скошенной травы в травосборник.
Оптимально подобранные принадлежности
- Нож идеально подходит к аккумуляторной газонокосилке LMO 36-40 Battery.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (см)
|40
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,35
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,45
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 52 x 17
Области применения
- Газон