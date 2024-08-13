Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)
Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.
Легко справиться со мхом, растущим под живой изгородью, разросшимися сорняками или густой луговой травой, позволяет оснащенный двумя лезвиями высококачественный нож для триммера, совместимый со всеми триммерами на аккумуляторных платформах Kärcher Battery Power 18 В и 36 В. Такие ножи, предлагаемые в упаковках по 2 шт., прекрасно подходят для выполнения сложных работ в тех местах сада, где трудно развернуться с газонокосилкой.
Особенности и преимущества
Решение сложных задач
- Прочный нож для триммера позволяет косить даже густую луговую траву.
Нож для триммера с двумя лезвиями
- Эффективное скашивание благодаря ножу с двумя лезвиями.
- Острые режущие кромки обеспечивают аккуратную обработку краев.
Замена ножа без применения инструментов
- Установка нового ножа производится в считаные секунды.
Практичная упаковка (2 шт.)
- В комплект поставки входят 2 ножа с двумя лезвиями из прочного полимерного материала.
Оптимально подобранные принадлежности
- Идеальная совместимость с 18- и 36-вольтными аккумуляторными триммерами Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Число лезвий
|2
|Рабочая ширина (см)
|23
|Цвет
|серый
|Масса (кг)
|0,053
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,15
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|115 x 75 x 36
Области применения
- Газон
- Края газонов