Легко справиться со мхом, растущим под живой изгородью, разросшимися сорняками или густой луговой травой, позволяет оснащенный двумя лезвиями высококачественный нож для триммера, совместимый со всеми триммерами на аккумуляторных платформах Kärcher Battery Power 18 В и 36 В. Такие ножи, предлагаемые в упаковках по 2 шт., прекрасно подходят для выполнения сложных работ в тех местах сада, где трудно развернуться с газонокосилкой.