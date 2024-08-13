Обтяжки из микрофибры Outdoor

Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальная микроволоконная насадка с увеличенным содержанием абразивных волокон, закрепляемая при помощи липучки. Прилагается скребок для удаления самых стойких загрязнений.

Благодаря застежке-липучке обтяжка может быть легко прикреплена и заменена на пульверизаторе для стеклоочистителя. Т.к. в обтяжке присутствует большое количество абразивных волокон, она идеально подходит для мойки наружних гладких поверхностей. Дополнительный скребок позволяет удалять самую въевшуюся грязь.

Особенности и преимущества
Микроволоконная насадка для наружных работ
  • Для мойки окон без образования полос и разводов.
Крепление липучка
  • Благодаря липучке, салфетка из микрофибры теперь одевается и снимается на пульверизатор за доли секунды.
Скребок
Подходит к пульверизатору в комплекте Extra (2.633-129.0)
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Состав текстильного материала 70 % полиэстер; 30 % полиамид
Цвет белый
Масса (кг) 0,05
Масса (с упаковкой) (кг) 0,082
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 275 x 30
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Керамическая плитка
  • Зеркала
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко