Основная цилиндрическая щетка

Kärcher Стандартная цилиндрическая щетка

Стандартная цилиндрическая щетка

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Kärcher Основная цилиндрическая щетка, мягкая

Основная цилиндрическая щетка, мягкая

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Kärcher Основная цилиндрическая щетка, жесткая

Основная цилиндрическая щетка, жесткая

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