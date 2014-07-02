Паровая турбощетка
Решение, позволяющее отказаться от утомительного протирания поверхностей: паровая турбощетка, облегчающая и вдвое ускоряющая выполнение уборочных работ (в частности, очистку швов и стыков).
Использование паровой турбощетки значительно облегчает и вдвое ускоряет уборку в сравнении с обычными методами чистки. Она прекрасно подходит для выполнения работ, требующих обычно интенсивного оттирания. Вибрация щетины, увеличивающая очищающее действие пара, многократно повышает эффективность удаления грязи, в т. ч. находящейся в труднодоступных местах (углах, швах, вдоль кромок и т. д.).
Особенности и преимущества
Вращающаяся щетка
- Увеличение очищающего эффекта пара и ускорение уборки на 50 %
- Легкая очистка труднодоочищаемых мест таких как углы, края
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,101
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,155
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 125 x 45
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Мусорные ведра
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Раковины
- Сантехническая арматура
- Рабочие поверхности на кухне
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.