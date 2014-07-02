Патронный фильтр, стандартный, от BIA C до уровня пыли M

Kärcher Патронный фильтр (бумажный)

Патронный фильтр (бумажный)

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Kärcher Патронный фильтр из полиэфирного шелка

Патронный фильтр из полиэфирного шелка

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