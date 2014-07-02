Вытяжной патрубок 76 x 157 мм D199
Вытяжной патрубок (овальное соединение, диаметр 157 мм) для подключения к аппарату высокого давления с подогревом воды. С тягопрерывателем для подсоединения к дымовым трубам. Для дымовых труб диаметром до 200 мм.
Этот вытяжной патрубок был специально разработан для подключения к аппарату высокого давления с подогревом воды. Благодаря овальным размерам подключения 76 × 157 миллиметров и общему диаметру 199 миллиметров он обеспечивает безопасный и эффективный отвод дымовых газов из аппарата. Встроенный прерыватель тяги гарантирует квалифицированное и безопасное подключение дымовых труб, предотвращает обратную тягу и способствует оптимальной работе системы горячего водоснабжения.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|200
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,054
Области применения
- Для подключения вытяжных систем к стационарным аппаратам высокого давления с подогревом воды