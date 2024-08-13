Переключаемая насадка для пола, DN 35, ширина 280 мм, базальтово-серая, с парковочным крюком, для чистки текстильных и твердых поверхностей

Для чистки текстильных и твердых поверхностей: переключаемая насадка для пола из пластмассы базальтово-серого цвета, шириной 280 мм и номинальным диаметром DN 35. Оснащена практичным парковочным крюком.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Ширина (мм) 280
Цвет серый
Масса (кг) 0,655
Масса (с упаковкой) (кг) 0,699
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 278 x 260 x 68

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