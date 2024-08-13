Переключаемая насадка для пола, DN 35, ширина 280 мм, базальтово-серая, с парковочным крюком, для чистки текстильных и твердых поверхностей

Для чистки текстильных и твердых поверхностей: переключаемая насадка для пола из пластмассы базальтово-серого цвета, шириной 280 мм и номинальным диаметром DN 35. Оснащена практичным парковочным крюком.