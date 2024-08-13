Переключаемая насадка для пола, DN 35, ширина 280 мм, базальтово-серая, с парковочным крюком, для чистки текстильных и твердых поверхностей
Для чистки текстильных и твердых поверхностей: переключаемая насадка для пола из пластмассы базальтово-серого цвета, шириной 280 мм и номинальным диаметром DN 35. Оснащена практичным парковочным крюком.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|280
|Цвет
|серый
|Масса (кг)
|0,655
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,699
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|278 x 260 x 68
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