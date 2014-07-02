Переключаемая насадка для пола к хозяйственным пылесосам

Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора сухого мусора и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе. Подходит к пылесосам: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, SE 4001, SE 4002, SE 5.100, SE 6.100, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.

Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Оптимальная уборка грязи за счет встраиваемых щеточных или резиновых полосок
Удобная и быстрая адаптация для уборки любых поверхностей за счет ножного переключателя
Требуется меньше усилий для уборки за счет хорошего скольжения насадки
Встроенный кончик для парковок во время работы
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,329
Масса (с упаковкой) (кг) 0,461
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 70 x 124
Области применения
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Террасы
  • Очистка дорожек
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Уборка в гараже
  • Уборка при ремонте
  • Жидкости