Пильная цепь для CNS 36-35 Battery
Особенности и преимущества
Высококачественная пильная цепь
- Обеспечивает постоянное высокое качество распиловки аккумуляторными цепными пилами Kärcher.
Замена цепи без применения инструментов
- Для легкой замены цепи.
Низкая отдача
- Низкий уровень отдачи при высокой мощности.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серебряный
|Масса (кг)
|0,135
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,152
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|480 x 35 x 5
Области применения
- Деревья
- Сучья
- Дрова