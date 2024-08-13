Пильная цепь для CNS 36-35 Battery

Особенности и преимущества
Высококачественная пильная цепь
  • Обеспечивает постоянное высокое качество распиловки аккумуляторными цепными пилами Kärcher.
Замена цепи без применения инструментов
  • Для легкой замены цепи.
Низкая отдача
  • Низкий уровень отдачи при высокой мощности.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серебряный
Масса (кг) 0,135
Масса (с упаковкой) (кг) 0,152
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 480 x 35 x 5
Области применения
  • Деревья
  • Сучья
  • Дрова